Москва, 30 апреля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. На данный момент итоги Второй мировой войны фальсифицируются в угоду политическим интересам западных стран. Об этом 30 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Евгений Халдей/РИА Новости

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны XX столетия», — подчеркнул глава государства в обращении к участникам III Международного антифашистского конгресса.

Он добавил, что празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне объединяет миллионы людей во всем мире и дорого тем, кто хранит священную память о подвиге.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается стереть память о Великой Победе, а Россию и Белоруссию — учит псевдообъективности. Европа считает, что Москва и Минск преувеличивают масштабы подвига Красной армии, добавил он.

Российский лидер также во время своего выступления на форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде предложил совместно с Белоруссией создать комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне. Кроме того, он подчеркнул, что в России за последние годы было принято свыше 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике.

Путин также отметил, что в России и Белоруссии всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны. По его словам, страны ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в победу над нацизмом.