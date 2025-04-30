Ханты-Мансийск, 30 апреля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Задержанные в Ханты-Мансийске агенты Киева, готовившие теракт, подорвались на собственной бомбе. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба Следственного комитета России.

Соцсети. Кадр из видео

В ходе подготовки к теракту по заданию украинских спецслужб в Ханты-Мансийске против российского военного уроженец Украины и гражданин Белоруссии подорвались на собственной бомбе.

«12 апреля 2025 года при сборке указанными лицами СВУ произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт», — сообщили в ведомстве.

На опубликованных кадрах видно, как в одном из многоквартирных домов происходит взрыв, в результате чего срабатывает сигнализация находящихся рядом автомобилей.

Ранее в региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 апреля в Федеральной службе безопасности сообщили о задержании троих агентов украинских спецслужб, которые готовили покушение на участника СВО в Ханты-Мансийске. Третьим задержанным стал гражданин Молдавии 1977 года рождения, доставивший в город компоненты бомбы на личном микроавтобусе. Он рассказал, что получил их в Ивано-Франковске от агента украинских спецслужб Валентина Павлюка.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский практически в прямом эфире открыто планирует теракты на территории России. Дипломат добавила, что это свидетельствует о подрыве со стороны Украины мирных усилий по урегулированию военного конфликта.