Эксперт Матвеев рассказал, каким был последний приказ Гитлера
Москва, 30 апреля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Свой последний приказ Адольф Гитлер отдал личному адъютанту и старшему камердинеру Гейнцу Линге. Это следует из рассекреченных показаний из дел оперативного учета о последних днях жизни Гитлера. Подробнее об этом рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
По его словам, эти сведения, обнародованные спустя 80 лет после завершения Второй мировой войны, дополняют общую картину происходящего в последние дни Третьего рейха.
«Это документы, прежде всего, протоколы допросов и собственноручные показания из дел оперативного учета в отношении двух самых близких Гитлеру людей. Это его личный адъютант, порученец Отто Гюнше и старший камердинер Гейнц Линге», — пояснил Матвеев.
Именно Линге, указал эксперт, выполнил 30 апреля 1945 года контрольный выстрел в висок Гитлера по поручению последнего.
Матвеев отметил, что Линге можно назвать ключевой фигурой в судьбе Гитлера. При этом сам камердинер ни на одном из допросов так и не признался в этом.
«Согласно показаниям начальника охраны Гитлера Ганса Раттенхубера, именно Линге по просьбе Гитлера вошел в его кабинет через 10 минут после того, как он уединился для того, чтобы принять яд. И сделал так называемый контрольный выстрел ему в висок. И потом Раттенхуберу он сказал: «Я выполнил самый страшный приказ своего фюрера», — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».
Как передавало ИА Регнум, ранее Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, которые подтверждают, что 80 лет назад Гитлер действительно покончил с собой. В них говорится, что в тот день Гитлер укрылся в бункере с Евой Браун в Берлине, пока Красная армия наступала у имперской канцелярии в столице Германии.
Также 29 апреля ФСБ обнародовала документы о медицинских экспериментах нацистских врачей, которые те проводили над военнопленными и местными жителями в оккупированном в годы Великой Отечественной войны Крыму.