Москва, 30 апреля, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Свой последний приказ Адольф Гитлер отдал личному адъютанту и старшему камердинеру Гейнцу Линге. Это следует из рассекреченных показаний из дел оперативного учета о последних днях жизни Гитлера. Подробнее об этом рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

DPA/TASS Адольф Гитлер

По его словам, эти сведения, обнародованные спустя 80 лет после завершения Второй мировой войны, дополняют общую картину происходящего в последние дни Третьего рейха.

«Это документы, прежде всего, протоколы допросов и собственноручные показания из дел оперативного учета в отношении двух самых близких Гитлеру людей. Это его личный адъютант, порученец Отто Гюнше и старший камердинер Гейнц Линге», — пояснил Матвеев.

Именно Линге, указал эксперт, выполнил 30 апреля 1945 года контрольный выстрел в висок Гитлера по поручению последнего.

Матвеев отметил, что Линге можно назвать ключевой фигурой в судьбе Гитлера. При этом сам камердинер ни на одном из допросов так и не признался в этом.

«Согласно показаниям начальника охраны Гитлера Ганса Раттенхубера, именно Линге по просьбе Гитлера вошел в его кабинет через 10 минут после того, как он уединился для того, чтобы принять яд. И сделал так называемый контрольный выстрел ему в висок. И потом Раттенхуберу он сказал: «Я выполнил самый страшный приказ своего фюрера», — рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Как передавало ИА Регнум, ранее Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, которые подтверждают, что 80 лет назад Гитлер действительно покончил с собой. В них говорится, что в тот день Гитлер укрылся в бункере с Евой Браун в Берлине, пока Красная армия наступала у имперской канцелярии в столице Германии.

Также 29 апреля ФСБ обнародовала документы о медицинских экспериментах нацистских врачей, которые те проводили над военнопленными и местными жителями в оккупированном в годы Великой Отечественной войны Крыму.