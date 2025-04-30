Вашингтон, 30 апреля, 2025, 10:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Ватикан на похороны папы Римского упрашивал президента США Дональда Трампа остаться в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на украинские источники.

Global Look Press/Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency

По их словам, глава киевского режима в ходе встречи с Трампом пытался убедить последнего, что Киев якобы готов к безусловному прекращению огня, а Москва — нет.

При этом Зеленский также просил главу Белого дома остаться в процессе переговоров об урегулировании на Украине, потому что якобы только Трамп может обеспечить мир.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп и Зеленский провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон главы Римско-католической церкви. Эта их встреча стало первой после скандала в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Через несколько минут Трамп и Зеленский вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, в которой проходила заупокойная месса.

Позднее, 27 апреля, Трамп заявил, что Зеленский снова просил у Вашингтона оружие для украинских формирований. Он уточнил, что глава киевского режима высказывает такие просьбы уже более трех лет.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс 29 апреля пригрозила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта при отсутствии прогресса на пути к миру. Она добавила, что Вашингтон ожидает «полного и длительного» прекращения огня и завершения боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля заявил, что Россия не ведёт переговоров о целостности своей территории и Трамп это понимает. Он таким образом прокомментировал слова американского лидера о том, что Крым больше не вернется в состав Украины.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования украинского кризиса необходимо вывести все украинские формирования из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признать воссоединение этих регионов с Россией. Помимо этого, киевский режим должен отказаться от идеи членства в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а санкции Запада против России должны быть отменены.