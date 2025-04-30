Москва, 30 апреля, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Необходимы дополнительные меры по нейтрализации угроз безопасности России в морской области. Об этом 30 апреля заявил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что военно-политическая обстановка в мире на данный момент демонстрирует высокий уровень напряженности, в том числе из-за военной активности НАТО на Балтике и Северном море, а также в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Возросла роль фактора силы, расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов… Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности», — подчеркнул он в ходе выступления на президиуме Морской коллегии.

Патрушев добавил, что задача защиты российских интересов в морской сфере возложена на Военно-морской флот РФ, который сейчас активно оснащается современными образцами вооружения, а также военной и специальной техникой.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее Патрушев заявил, что страны НАТО на учениях у российских границ отрабатывают наступательные сценарии, включая захват Калининградской области, блокировку судоходства на Балтике и в Черном море, а также превентивные удары по местам базирования российских ядерных сил. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры угрожают России ядерным оружием и мощью уже устаревшего флота.

Кроме того, 12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что евро-атлантическое сообщество готовится к новой войне и руководят процессом ФРГ, Франция и Британия. Однако единственное, в чем они преуспели — это разжигание напряженности и ремилитаризация Европы, хотя экономическая и социальная ситуации там быстро деградируют, подчеркивал он.