Москва, 30 апреля, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Стартовало строительство автомобильного моста через реку Туманную в Приморском крае, который соединит Россию и КНДР. Запуск работам 30 апреля по видеосвязи дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Это по-настоящему знаковый этап для российско-корейских отношений. Его (возводимого моста. — Прим. ред.) значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи. Он символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что Россия высоко ценит дружественные, добрососедские отношения с КНДР. РФ готова и дальше конструктивно взаимодействовать с республикой. Он подчеркнул, что отношения двух стран становятся прочнее с каждым годом.

«Это серьезная ответственность и в то же время большая честь — быть сопричастными к возведению крупного объекта транспортной инфраструктуры и в более широком смысле — к укреплению доверия, единства между нашими странами», — заключил премьер-министр.

Россия и КНДР подписали межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманную 19 апреля прошлого года.

Позже, в июне 2024 года, президент РФ Владимир Путин посетил Пхеньян с визитом. В ходе встречи главы стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин отметил, что этот документ будет основой отношений России и КНДР на длительный период.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Отношения между странами, отмечал он, вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с советским временем.

В этом году Пхеньян отправил бойцов республики в Курскую область в рамках договора о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие солдат Народной армии в освобождении курского приграничья от украинских подразделений. 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ о полном вытеснении сил противника из Курской области. Глава Генштаба отметил вклад военных КНДР в успех этой операции.

Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, лично Ким Чен Ына и руководство республики за помощь в разгроме украинских формирований в приграничных районах Курской области.