Москва, 30 апреля, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Якобы вовлеченные в украинскую ситуацию правозащитные организации и деятели культуры Запада замалчивают угрозы в адрес русскоязычных детей, звучащие на Украине. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Владимир Гердо/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Где все правозащитные мировые структуры? Где все писатели, художники, режиссеры, американские, например, актеры, фешен-индустрия мировая, которая все эти годы была вовлечена в ситуацию на Украине? Которые рефлексировали на все… Где сейчас они после этого заявления?» — задалась вопросом она в эфире радио Sputnik.

Дипломат уточнила, что все высказывания представителей элиты стран Запада по ситуации вокруг Украины были сделаны «под методичку».

Ранее украинский актер театра и кино Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка, чтобы те забыли его «на веки вечные». По утверждению Бенюка, это также поможет ребенку чувствовать себя украинцем.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Захарова рассказала, что денацификация Украины необходима для того, чтобы никто не мог бить детей за использование в разговоре русского языка. Она уточнила, что гордость за страну нельзя воспитать насилием, а такие методы будут только вредить.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу со всем, что связано с Россией. В рамках этого в 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

В октябре 2024 года министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах. До этого городской совет Киева запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине в апреле пришел к выводу, что принятый на Украине закон «О национальных меньшинствах» от 2022 года дискриминирует русскоязычных.

Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что киевский режим вместе с хозяевами с Запада пытаются уничтожить на Украине всё русское, однако у такой политики нет и не может быть будущего. Украинские власти пытались запретить русскую культуру в новых регионах РФ до их воссоединения с Россией, однако жители этих территорий сохранили родной язык.