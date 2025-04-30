Ханты-Мансийск, 30 апреля, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали троих агентов украинских спецслужб, готовивших покушение на участника специальной военной операции.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пресечена противоправная деятельность агентов украинских спецслужб, вступившего в российское гражданство уроженца Украины 1980 года рождения, и гражданина Белоруссии 1976 года рождения, причастных к подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из военнослужащих добровольческого батальона Минобороны России, принимающего участие в специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Готовя теракт, украинские агенты случайно произвели взрыв в Ханты-Мансийске. Это произошло при сборке самодельной бомбы. Две квартиры многоэтажного жилого дома оказались разрушены. Пять человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Пострадали и готовившие теракт.

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