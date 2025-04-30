Москва, 30 апреля, 2025, 09:44 — ИА Регнум. В 2024 году в Астраханской области, Крыму и Туве наблюдался рост закредитованности населения. Об этом стало известно 29 апреля из данных Банка России, опубликованных на официальном сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом в 2023 году негативная динамика была зафиксирована в десяти российских регионах.

Тува стала лидером по уровню финансовой нагрузки заемщиков третий раз подряд. По итогам прошлого года индикатор закредитованности населения в регионе достиг 31,7. Эта цифра показывает, сколько средних зарплат нужно, чтобы рассчитаться по среднему долгу.

В Астраханской области этот показатель составил 16,3. По сравнению с 2023 годом эта цифра выросла. В Крыму уровень долговой нагрузки за год вырос всего на 0,1 пункта, до 13. При этом индикатор рос на протяжении двух лет.

По данным ЦБ, среднее значение закредитованности по всем раскрытым регионам России не превысило 13,9. Показатель на 0,5 пункта ниже, чем в 2023-м.

Кроме Тувы, высокая закредитованность россиян также наблюдается в Калмыкии (22,3), Карачаево-Черкесии (18,9) и Ленинградской области (18,8).

Самые низкие показатели зафиксированы в Кабардино-Балкарии, на Камчатке и Сахалине, в Дагестане и Чечне (от 10 до 10,5).

Как сообщало ИА Регнум, к концу апреля процентные ставки по потребительским кредитам в крупнейших банках РФ в среднем упали до 35%, в марте они доходили до 40%.

Также сообщалось, что в 2024 году количество выдач кредитных карт в России сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом, а общий объем одобренных лимитов уменьшился на 32%. К решению снизить лимиты по кредиткам банки привели высокая закредитованность населения и ожидание нового роста ключевой ставки Центробанка.

Ранее в России составили портрет среднестатистического должника по кредитам. Им оказался женатый мужчина от 30 до 45 лет с одним ребенком, без жилья, автомобиля и постоянного дохода. Также он не имеет документа, удостоверяющего личность гражданина за пределами РФ.