Москва, 30 апреля, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Россияне получат пенсии за май 30 апреля. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В 2025 году перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1–5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля. Делается это потому, что первые два дня месяца объявлены нерабочими, а банковские расчёты и выдача наличных, например на почте, в этот период приостановлены», — процитировало его слова «РИА Новости».

Говырин уточнил, что для этого Социальный фонд России заблаговременно вносит изменения в платежный календарь, чтобы получатели пенсий получили свои выплаты без задержек, и этот механизм уже отработан.

По словам депутата, для этого реестр получателей пенсии создают за 10 дней до даты получения выплат и если на ближайшие сутки выпадает праздник, то платеж закрывают за два дня до этого, после чего Соцфонд передаёт платёжный файл в уполномоченный банк.

«Крупнейшие кредитные организации ночью разбивают сумму на тысячи индивидуальных переводов, и к утру 29 апреля деньги уже на счетах пенсионеров и наличные на почте», — пояснил он.

Депутат добавил, что получающим пенсии 6–8 мая стараются не откладывать выплату до завершения праздничных каникул. Реестры таких россиян объединяют с «первочисельными», и деньги зачисляются не позднее 7 мая.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина 26 апреля рассказала об изменениях в графике выплат пенсий за май. Она уточнила, что если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, то пенсию выдадут 29–30 апреля или 5–7 мая, а если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, то пенсию выдадут в эти же дни. При этом получающим пенсионные выплаты с 9 по 11 мая они будут выданы 5–7 мая, добавила депутат.

Позднее, 28 апреля, ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что россияне смогут увеличить свою пенсию в случае выполнения двух условий. Эксперт уточнил, что первым из них является продолжение трудовой деятельности, а вторым — временный отказ от получения пенсионных выплат, который предусмотрен в законодательстве РФ.