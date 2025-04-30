В Госдуме рассказали, когда россияне получат пенсии за май
Депутат Говырин: пенсионеры начнут получать пенсии за май в конце апреля
Москва, 30 апреля, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Россияне получат пенсии за май 30 апреля. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«В 2025 году перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1–5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля. Делается это потому, что первые два дня месяца объявлены нерабочими, а банковские расчёты и выдача наличных, например на почте, в этот период приостановлены», — процитировало его слова «РИА Новости».
Говырин уточнил, что для этого Социальный фонд России заблаговременно вносит изменения в платежный календарь, чтобы получатели пенсий получили свои выплаты без задержек, и этот механизм уже отработан.
По словам депутата, для этого реестр получателей пенсии создают за 10 дней до даты получения выплат и если на ближайшие сутки выпадает праздник, то платеж закрывают за два дня до этого, после чего Соцфонд передаёт платёжный файл в уполномоченный банк.
«Крупнейшие кредитные организации ночью разбивают сумму на тысячи индивидуальных переводов, и к утру 29 апреля деньги уже на счетах пенсионеров и наличные на почте», — пояснил он.
Депутат добавил, что получающим пенсии 6–8 мая стараются не откладывать выплату до завершения праздничных каникул. Реестры таких россиян объединяют с «первочисельными», и деньги зачисляются не позднее 7 мая.
Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина 26 апреля рассказала об изменениях в графике выплат пенсий за май. Она уточнила, что если обычная дата выплаты с 1 по 5 мая, то пенсию выдадут 29–30 апреля или 5–7 мая, а если обычная дата выплаты с 6 по 8 мая, то пенсию выдадут в эти же дни. При этом получающим пенсионные выплаты с 9 по 11 мая они будут выданы 5–7 мая, добавила депутат.
Позднее, 28 апреля, ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что россияне смогут увеличить свою пенсию в случае выполнения двух условий. Эксперт уточнил, что первым из них является продолжение трудовой деятельности, а вторым — временный отказ от получения пенсионных выплат, который предусмотрен в законодательстве РФ.