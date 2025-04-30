Волгоград, 30 апреля, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Международный аэропорт Волгограда получил имя Сталинград. Об этом сообщили 30 апреля в правительстве России.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова переименовать международный аэропорт Волгоград (Гумрак), расположенный на территории Волгоградской области, в международный аэропорт Сталинград в целях возвращения исторического наименования географическому объекту», — говорится в документе.

История аэропорта началась в 30-х годах прошлого столетия, когда приказом Приволжского управления гражданского воздушного флота был создан Сталинградский авиаотряд, базирующийся в окрестностях железнодорожной станции Воропоново. Воздушная гавань с 1936 года обеспечивала пассажирские и грузовые перелеты. Во время ожесточенных боев с вермахтом аэропорт получил сильные разрушения.

После победы в Великой Отечественной войне в Сталинграде активно восстанавливались военные предприятия, строились новые производственные площадки. Расположенный вблизи Сталинграда гражданский аэропорт Воропоново перестал справляться с возросшим потоком пассажирских и грузовых перевозок. В 1952 году Северо-Кавказским управлением гражданской авиации приняли решение перевести его с личным составом на аэродром Гумрак, где было создано транспортное авиаподразделение.

До 1961 года аэропорт носил имя Сталинград (Гумрак), что подтверждается рядом архивных документов.

Ветераны Волгоградской области попросили вернуть аэропорту историческое название Сталинград.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Бочаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу ветеранов и участников спецоперации переименовать аэропорт в Сталинград. Глава государства поддержал эту идею, отметив, что слова ветеранов боевых действий являются для него законом. В тот же день президент подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград». В документе отмечается, что это сделано для увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.