Москва, 30 апреля, 2025, 09:29 — ИА Регнум. Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев назвал подонками и преступниками россиян, которые покинули Родину после начала специальной военной операции и затем финансировали и поддерживали украинские формирования.

РИА Новости/Алексей Никольский Телеведущий Анатолий Кузичев

По словам Кузичева, среди покинувших Россию после начала СВО есть те, кто участвовал в финансировании украинских войск или подписывал снаряды для них, затем использовавшиеся для обстрелов российских городов.

«Таких людей надо судить. Это подонки и преступники», — заявил он в интервью актеру Вячеславу Манучарову, видеозапись которого доступна на Rutube.

Телеведущий также назвал такого рода действия уехавших россиян деятельным вредом стране. При этом он призвал «понять и простить» тех, кто после начала СВО покинул Россию на эмоциях.

«Кого не оглушила новость 24 февраля 2022 года? Кого она по башке не шарахнула так, что он еще приходил в себя?» — отметил Кузичев.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года губернатор Брянской области Александр Богомаз жестко раскритиковал релокантов, радующихся вторжению украинской армии в Курскую область. По его словам, Иваны, не помнящие родства, были всегда, предатели были и будут.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что мнение уехавших из России за границу релокантов неинтересно, так как они чудовищно и окончательно оторваны от своей страны. Представитель Кремля подчеркнул, что такие лица не имеют никакого отношения к России.