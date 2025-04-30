Рио-де-Жанейро, Бразилия, 30 апреля, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Надпись «Россия рулит» на автомобиле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро разместили коллеги, которые были за рулем. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телеграм-канал Марии Захаровой. Кадр из видео

Ранее Лавров приехал на заседание БРИКС в Рио-де-Жанейро на машине с надписью «Россия рулит». Совещание глав дипведомств стран БРИКС проходило 28–29 апреля. На полях мероприятия Лавров провел встречи с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой и министром иностранных дел Китая Ван И.

«Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться. Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши. Но получилось, мне кажется, красиво», — пояснила дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что снимки номера автомобиля начали разлетаться по соцсетям, поэтому она решила подтвердить их подлинность.

Лавров после встречи с главами МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро впервые прибыл с официальным визитом в Доминиканскую Республику. Визит Лаврова проходит в год, когда Россия и Доминикана отмечают 80 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.

У российского дипломата запланированы встречи с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером и министром иностранных дел страны Роберто Альваресом. В ходе встреч стороны планируют обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы.