Москва, 30 апреля, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Умер бывший директор по развитию издания Lenta.ru и журналист Вячеслав Варванин. Об этом 30 апреля сообщил главный редактор Roem.ru Юрий Синодов.

Синодов пишет/Telegram Вячеслав Варванин

«Скончался Вячеслав Ильич Варванин — классный журналист, бесконечно творческий и бесконечно раздававший себя другим», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Синодова, во время работы в Lenta.ru Варванин как критиковал, так и изобретал множество новых проектов. Он добавил, что у журналиста были проблемы с алкоголем.

Вячеслав Варванин с 1999 по 2011 год работал в Lenta.ru, где прошел путь от рядового сотрудника до директора по развитию. После этого журналист перешел на должность главного редактора в проект Ridus.ru, который покинул весной 2012 года.