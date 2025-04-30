Ульяновск, 30 апреля, 2025, 09:17 — ИА Регнум. В Ульяновске семью с маленькими детьми госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом 30 апреля сообщили в прокуратуре региона.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ночью 29 апреля 2025 года из квартиры дома на улице Средний Венец в областном центре в учреждения здравоохранения с признаками отравления угарным газом доставлены женщина и мужчина, а также их малолетние дети», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Прокуратура начала проверку деятельности должностных лиц организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта двое детей погибли в результате отравления угарным газом в Тамбове. Одному ребенку было четыре года, другому — месяц. Еще троих человек госпитализировали — 13-летнюю девочку и родителей.

Проснувшись утром, родители почувствовали себя плохо. На плохое самочувствие также пожаловалась дочка-подросток. Взрослые обнаружили, что маленькие сыновья без сознания, и вызвали скорую. Медики констатировали смерть мальчиков и отвезли пострадавших в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).