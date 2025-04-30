Москва, 30 апреля, 2025, 09:02 — ИА Регнум. У трех стран Европейского союза имеются исторические притязания на Калининградскую область. Об этом 30 апреля рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Виталий Невар/РИА Новости

«Первая — это Литва. Там часть общества считает, что эти территории когда-то были исконно балтийскими. И мы помним, как президент Литвы Гитанас Науседа всего пару месяцев назад высказывал претензии на Калининград, называя его на литовский манер — Караляучюс», — заявил он в беседе с RT.

По словам Орлова, самые большие претензии на российский регион у Польши, где Калининград называют Крулевцем. Эксперт отметил, что польские военные проводили маневры около Калининградской области с привлечением для этого крупных ресурсов.

«На их националистических ресурсах можно легко найти карты Польши с включенной [в состав республики] Калининградской областью. Да и дорожные указатели они как-то демонстративно меняли с Калининграда на Крулевец», — пояснил он.

Третьей страной с претензиями на Калининградскую область Орлов назвал Германию, где радикальная часть общества ностальгирует по российскому региону.

Эксперт уточнил, что раньше немецкую сторону в такого рода претензиях останавливало чувство вины за Вторую мировую войну, однако сейчас оно улетучивается, и в Германии звучат милитаристские высказывания о необходимости поднимать немецкий военно-промышленный комплекс и брать судьбу Европы в свои руки.

«А как показывает история, когда Германия берёт судьбу Европы в свои руки, это нередко заканчивается катастрофой, в том числе для самой Германии», — напомнил Орлов.

При этом он подчеркнул, что все эти претензии указанных стран ЕС, очевидно, останутся для них несбыточной мечтой.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев рассказал, что страны НАТО в ходе учений у российских границ отрабатывают наступательные сценарии, в том числе захват Калининградской области. Он добавил, что государства альянса отрабатывают блокировку судоходства на Балтике и в Чёрном море, а также превентивные удары по местам базирования ядерных сил армии России.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 24 апреля заявил, что страны ЕС хотят быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и проводят неприкрытую кампанию по подготовке к потенциальному конфликту. По его словам, киевский режим пытается затянуть боевые действия и подороже продать странам Европы природные богатства Украины, её территорию, будущее украинского народа взамен на финансирование и поставки вооружений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он также заверил в отсутствии потенциала для начала конфликта.