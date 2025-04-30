Москва, 30 апреля, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков стал заслуженным артистом России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дмитрий Скориков

«Указом президента Российской Федерации от 16.04.2025 №226 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» солисту «Геликон-оперы» Дмитрию Борисовичу Скорикову за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации», — сказано в документе.

В Telegram-канале театра «Геликон-опера» артиста поздравили с новым званием.

Скориков является лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов. Более 20 лет он служит в московском театре «Геликон-опера». Также он выступает как приглашенный артист в ведущих театрах России, включая Большой театр.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 25 марта, Путин присвоил Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину звание народных артистов России.

Ранее, 10 марта, президент подписал указ о награждении певицы Ирины Аллегровой орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В апреле 2024 года Путин присвоил продюсеру Тиграну Кеосаяну и доценту Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Ренату Давлетьярову почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».