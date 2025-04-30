Москва, 30 апреля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) должно наказать украинских активистов, пытавшихся спровоцировать российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на матче в Канаде. Об этом 30 апреля заявила депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Gene J. Puskar/AP/TASS Александр Овечкин

По мнению Журовой, в этой ситуации украинские активисты повели себя глупо и за такие поступки нужно как минимум выводить с арены и больше не пускать на матчи.

«НХЛ должна строго пресекать и наказывать такие бесчинства и неуважение команды соперника. Украинцы таким образом оскорбляли не только Овечкина, но и команду «Вашингтон», капитаном которой является Саша. Не думаю, что в НХЛ приемлемы такие вещи», — рассказала она в беседе с изданием «ВсеПроСпорт».

Депутат Госдумы уточнила, что это в футболе болельщики любят выяснять отношения, в то время как на хоккейные матчи приходят приличные и воспитанные люди.

«Не надо эти традиции агрессии привносить в хоккей, пусть они останутся в футболе и живут там себе спокойно», — добавила Журова.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что Овечкина пытались спровоцировать в Канаде перед матчем регулярного чемпионата НХЛ. По словам экс-хоккеиста, форварда «Вашингтона» перед игрой встретили девушки с транспарантами, призывающими его уехать в Россию.

Ранее, 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Это произошло во втором периоде гостевого матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился со счётом 1:4 в пользу ньюйоркцев.

Президент РФ Владимир Путин телеграммой поздравил хоккеиста с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский лидер отметил, что Овечкину удалось обойти легендарных мастеров лиги, а его победы на мировых и национальных турнирах наряду со множеством других ярких, уникальных свершений вошли в летопись отечественной школы хоккея.