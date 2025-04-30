Владивосток, 30 апреля, 2025, 08:45 — ИА Регнум. В Приморском крае сотрудницу дезинфекционной станции осудили после отравления пятерых школьников крысиным ядом в селе Покровка. Об этом 30 апреля сообщила прокуратура региона.

Владимир Гердо/ТАСС

«Октябрьским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении медицинского дезинфектора отдела очаговой и профилактической дезинфекции КГБУЗ «Приморская дезинфекционная станция», — сказано в сообщении.

Сотрудницу признали виновной по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей»).

Следствие установило, что осужденная с октября 2024 года по 20 января 2025 года передала крысиный яд работникам школы, которые не имели необходимой квалификации для проведения дератизации. Преступление отнесли к категории небольшой тяжести.

Во время заседания фигурантка признала вину в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

В феврале в одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой отравились 25 детей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в Казани 16 января 2025 года 12 школьников из детского центра «Дуслык» были госпитализированы с симптомами отравления. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.