Очевидец трагедии в Доме профсоюзов рассказал о стрелявших снайперах
Очевидец трагедии в Доме профсоюзов в Одессе рассказал о стрелявших снайперах
Одесса, Украина, 30 апреля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. По участникам «антимайдана» в Доме профсоюзов в Одессе, который 2 мая 2014 года подожгли украинские неонацисты, целенаправленно стреляли снайперы со стороны военного объекта. Об этом 30 апреля рассказал очевидец событий Игорь Немодруг.
«Там снайперы стреляли со здания. Кто Одессу знает, там высотка такая. Через площадь, через улицу Свердлова большая высотка. И за ней еще не такие высокие здания Одесского военного округа. То есть здания принадлежат воякам. Там целый комплекс такой зданий. Вот откуда-то оттуда стреляли снайперы», — процитировало Немодруга «РИА Новости».
Он рассказал, что сам чудом спасся. Его товарищи вовремя его предупредили.
«И в этот момент в окне в торце коридора разбивается стекло, и пуля в потолок врезается. На крыльце туда прилетели пули», — рассказал Немодруг.
2 мая исполнится 11 лет со дня трагедии в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе. В этот день в 2014 году украинские неонацисты устроили расправу над противниками так называемого евромайдана. Они подожгли здание, а тех, кто пытался выбраться из огня, убивали на месте.
По официальным данным, в Доме профсоюзов погибли 48 человек. В действительности жертв было намного больше.
Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев 29 апреля напомнил о трагедии в Одессе, где людей сожгли заживо.