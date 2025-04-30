Одесса, Украина, 30 апреля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. По участникам «антимайдана» в Доме профсоюзов в Одессе, который 2 мая 2014 года подожгли украинские неонацисты, целенаправленно стреляли снайперы со стороны военного объекта. Об этом 30 апреля рассказал очевидец событий Игорь Немодруг.

Денис Петров/Агентство «Одесса-медиа»/РИА Новости

«Там снайперы стреляли со здания. Кто Одессу знает, там высотка такая. Через площадь, через улицу Свердлова большая высотка. И за ней еще не такие высокие здания Одесского военного округа. То есть здания принадлежат воякам. Там целый комплекс такой зданий. Вот откуда-то оттуда стреляли снайперы», — процитировало Немодруга «РИА Новости».

Он рассказал, что сам чудом спасся. Его товарищи вовремя его предупредили.

«И в этот момент в окне в торце коридора разбивается стекло, и пуля в потолок врезается. На крыльце туда прилетели пули», — рассказал Немодруг.

2 мая исполнится 11 лет со дня трагедии в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе. В этот день в 2014 году украинские неонацисты устроили расправу над противниками так называемого евромайдана. Они подожгли здание, а тех, кто пытался выбраться из огня, убивали на месте.

По официальным данным, в Доме профсоюзов погибли 48 человек. В действительности жертв было намного больше.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев 29 апреля напомнил о трагедии в Одессе, где людей сожгли заживо.