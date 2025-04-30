Вашингтон, 30 апреля, 2025, 08:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не принял предложение спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии боевого соприкосновения. Об этом 29 апреля написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта», — говорится в публикации.

При этом российский лидер сохранил свою позицию по территориальному вопросу, по которой в состав России должны войти все территории ее новых регионов. По словам одного из источников, на данный момент переговоры России и США по Украине «зашли в тупик» и для дальнейшего продвижения этого процесса необходимы прямые контакты Путина и президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в случае отсутствия прогресса на пути к миру. По ее словам, американская сторона ожидает «полного и длительного» прекращения огня и завершения конфликта.

Ранее в этот же день глава Белого дома заявил, что он пытается спасти Украину от полного и скорого разгрома, так как без поддержки Вашингтона она давно бы проиграла в конфликте с Россией. Он добавил, что у Украины не было бы шансов долго выстаивать против российской армии без американской помощи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 апреля заявил, что Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории и Трамп это понимает. Министр таким образом прокомментировал слова Трампа о том, что Крым больше не вернется в состав Украины.

Путин ранее указывал на то, что для урегулирования кризиса на Украине необходим вывод украинских формирований из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, киевский режим должен отказаться от идеи вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а санкции стран Запада против России должны быть отменены.