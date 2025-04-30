Москва, 30 апреля, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Кремль является впечатляющим местом. Такое мнение 29 апреля высказал спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Уиткофф после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью (происходящего. — Прим. ред.)», — поделился впечатлением Уиткофф в эфире радиостанции WABC.

Спецпосланник Трампа отметил, что каждая встреча с российским лидером продолжалась более трех часов, а одна из них чуть не затянулась на пять часов.

Уиткофф заявил, что Путин видит первую за десятилетия возможность для России переосмыслить отношения с США.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля Путин в четвертый раз встретился с Уиткоффом. Переговоры, в которых также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, продлились три часа и носили конструктивный характер.

Ушаков по итогам встречи заявил, что диалог позволил сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Помощник президента добавил, что в ходе встречи речь шла о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что продуктивный российско-американский диалог будет и в дальнейшем проходить в самом активном режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Уиткофф привез российскому лидеру послание от американского президента Дональда Трампа и уехал с ответным посланием для него.