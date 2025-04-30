Москва, 30 апреля, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Россияне будут работать 30 апреля на 1 час меньше, потому что это предпраздничный день. Об этом напомнил Роструд.

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«30 апреля (предпраздничный день) — рабочий день сокращён на 1 час», — сказано в сообщении ведомства.

Роструд также уточнил, что в мае жителей России ждут длинные выходные. Дважды за месяц россияне будут отдыхать по четыре дня — по случаю Праздника Весны и Труда — с 1 по 4 мая и Дня Победы — с 8 по 11 мая.

При этом рабочий день 7 мая перед вторыми длинными выходными не будет сокращенным, потому что выходной 8 мая был перенесен с 23 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября в 2025 году будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. Таким образом, самая длинная рабочая неделя будет в ноябре. Праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

Ранее эксперты рассказали, что уходить в отпуск более выгодно в месяцы, в которых больше рабочих дней. В таком случае размер отпускных будет выше.