Вашингтон, 30 апреля, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет пересмотреть некоторые решения, принятые главой департамента по повышению эффективности правительства страны (DOGE) Илоном Маском.

Pool/ABACA/ТАСС Илон Маск

«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть обратно», — рассказал Трамп 29 апреля в интервью телеканалу ABC.

При этом глава Белого дома дал высокую оценку деятельности DOGE, который, по его мнению, выявил большое количество фактов расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, пострадавших в результате сокращения финансирования из бюджета.

«Миллиарды долларов были розданы людям без всякой причины», — пояснил Трамп.

Он добавил, что сейчас с этим мошенничеством «покончено», в результате чего новая администрация США смогла сэкономить 150 млрд долларов, а так как расследование продолжается, эта сумма еще может вырасти.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля телеканал CNN сообщил, что в рамках политики администрации Трампа не менее 121 тыс. госслужащих в США лишились своих рабочих мест. По данным телеканала, это более чем в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли. \

Представители Демпартии США 10 апреля призвали главу Белого дома отправить Маска в отставку. Один из них заявил, что у политической силы есть «все юридические и политические инструменты», сила общественного давления, чтобы добиться увольнения главы DOGE.