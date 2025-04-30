Луганск, 30 апреля, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Российские военные с помощью систем радиоэлектронной борьбы перехватили в Луганской Народной Республике при попытке атаки редкий беспилотник самолетного типа с реактивным двигателем украинских формирований. Об этом 30 апреля рассказал источник в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Исходя из обнаруженных обломков, предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу «крыло» на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 километров», — привело его слова «РИА Новости».

Отмечается, что корпус этого дрона выполнен из карбона и на нем установлен мини-реактивный двигатель. При этом ранее противник практически не использовал БПЛА такого типа, боевая часть которого может составлять до 20 кг, а скорость — до 200 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта оператор БПЛА 40-й бригады морской пехоты с позывным Волк рассказал, что военные армии России научились перехватывать украинский дрон «Фурия 2». Он уточнил, что противник добился в новой модернизации этого беспилотника больших частот управления, повышения дальности и в целом устойчивости к РЭБ.

В конце июля 2024 года экс-командир подразделения связи в зоне СВО с позывным Калина рассказал, что военные ВС РФ научились перехватывать сигналы с беспилотников противника и выявлять их маршруты. Перед этим журнал Forbes написал, что российские средства РЭБ будут представлять одну из главных угроз для наземных беспилотных платформ украинской армии.