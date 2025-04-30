Хакеры усилили атаки на российский бизнес в канун майских праздников
Москва, 30 апреля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Накануне майских праздников и начала летнего сезона, связанного с пляжным отдыхом и свадебными мероприятиями, участились кибератаки на сайты малого и среднего бизнеса, сообщил директор платформы Solar Space ГК «Солар» Артём Избаенков, слова которого приводят «Известия».
Согласно данным Solar Space, под ударом оказались сайты санаториев, отелей, пансионатов, небольших туристических компаний, местных фитнес-центров и онлайн-сервисов по аренде свадебного декора. Зафиксирован рост числа вредоносных ботов, которые создают фальшивые бронирования, мешая клиентам получать услуги. Также хакеры применяют DDoS — и веб-атаки, способные нарушить работу сайтов или вызвать утечку данных клиентов.
Цель атак — нанести ущерб пользователям, лишая их доступа к услугам, и бизнесу, теряющему доходы. Отмечается, что организаторами могут быть «хактивисты» или хакеры, действующие по заказу конкурентов.
Избаенков рекомендовал для защиты в период высокого спроса внедрять базовые меры кибербезопасности против DDoS-атак и ботов, заранее анализировать возможную нагрузку на сайт и обеспечивать постоянный мониторинг с реагированием на подозрительный трафик.
Как передавало ИА Регнум, 1 апреля сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной кибератаке. Рост количества жалоб на работу площадок начался около 10:45 мск.
О возобновлении работы сайта компания сообщила около 15:30, отметив, что пока есть затруднения в его работе из-за высокой нагрузки. РЖД заявило, что над проблемой работают специалисты, и попросило у клиентов извинения за неудобства.
До этого, 31 марта, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о массированной DDoS-атаке на оператора связи ПАО «Ростелеком» и последующих нарушениях в работе интернета. Также отмечалось, что из-за деятельности иностранных хакеров была прервана прямая трансляция еженедельного оперативного совещания областного правительства.
22 марта очередной массированной хакерской атаке подверглась инфраструктура российского провайдера домашнего интернета Lovit. В Роскомнадзоре уточнили, что кибератаки велись из США, Германии, Швеции, Финляндии и других стран. Затем в компании заявили, что после нейтрализации сбоев в работе усилят свои системы безопасности.