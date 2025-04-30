Москва, 30 апреля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Накануне майских праздников и начала летнего сезона, связанного с пляжным отдыхом и свадебными мероприятиями, участились кибератаки на сайты малого и среднего бизнеса, сообщил директор платформы Solar Space ГК «Солар» Артём Избаенков, слова которого приводят «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно данным Solar Space, под ударом оказались сайты санаториев, отелей, пансионатов, небольших туристических компаний, местных фитнес-центров и онлайн-сервисов по аренде свадебного декора. Зафиксирован рост числа вредоносных ботов, которые создают фальшивые бронирования, мешая клиентам получать услуги. Также хакеры применяют DDoS — и веб-атаки, способные нарушить работу сайтов или вызвать утечку данных клиентов.

Цель атак — нанести ущерб пользователям, лишая их доступа к услугам, и бизнесу, теряющему доходы. Отмечается, что организаторами могут быть «хактивисты» или хакеры, действующие по заказу конкурентов.

Избаенков рекомендовал для защиты в период высокого спроса внедрять базовые меры кибербезопасности против DDoS-атак и ботов, заранее анализировать возможную нагрузку на сайт и обеспечивать постоянный мониторинг с реагированием на подозрительный трафик.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной кибератаке. Рост количества жалоб на работу площадок начался около 10:45 мск.

О возобновлении работы сайта компания сообщила около 15:30, отметив, что пока есть затруднения в его работе из-за высокой нагрузки. РЖД заявило, что над проблемой работают специалисты, и попросило у клиентов извинения за неудобства.

До этого, 31 марта, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о массированной DDoS-атаке на оператора связи ПАО «Ростелеком» и последующих нарушениях в работе интернета. Также отмечалось, что из-за деятельности иностранных хакеров была прервана прямая трансляция еженедельного оперативного совещания областного правительства.

22 марта очередной массированной хакерской атаке подверглась инфраструктура российского провайдера домашнего интернета Lovit. В Роскомнадзоре уточнили, что кибератаки велись из США, Германии, Швеции, Финляндии и других стран. Затем в компании заявили, что после нейтрализации сбоев в работе усилят свои системы безопасности.