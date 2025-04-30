Калькутта, Индия, 30 апреля, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли, ещё 13 пострадали в результате пожара в индийском городе Калькутте. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил телеканал NDTV.

Swattik Jana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возгорание в отеле Rituraj, расположенном в районе Фалпатти Мачхуа, произошло вечером 29 апреля. Отмечается, что часть погибших оказалась заблокирована огнём на верхних этажах здания, пытаясь спастись, люди прыгали из окон.

«Обнаружены тела 14 человек, несколько человек спасены. Также была сформирована специальная группа для расследования», — уточнил комиссар полиции города Маноджа Кумар Верма.

В настоящее время пожар локализован. По предварительной версии, возгорание произошло из-за утечки газа на кухне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что крупный пожар с большим количеством жертв произошел в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции в ночь на 21 января. Огонь вспыхнул на крыше и охватил всё здание. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты.

Всего результате крупного пожара погибли 79 человек. После произошедшего были задержаны заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун.