Москва, 30 апреля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Восток» армии России уничтожили укрепленный район и скопление живой силы украинских формирований на пологовском направлении у населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом 30 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что во время проведения воздушной разведки удалось выявить скопления личного состава и техники противника в одной из лесополос.

«После подтверждения данных разведки артиллеристы нанесли огневое поражение по выявленным позициям. В результате были уничтожены элементы инженерного сооружения, живая сила, а также техника противника», — проинформировали в ведомстве.

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Удар был произведен в ночное время, что не стало препятствием для работы ракетчиков, в результате удалось предотвратить подготовку украинской армии к активным действиям.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля российские военные летчики уничтожили истребитель Су-27 украинских формирований. Помимо этого, силы противовоздушной обороны армии России сбили за сутки семь управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 189 дронов самолетного типа противника.

Ранее в этот же день экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили в ночное время взводные опорные пункты и боевую технику украинской армии на харьковском направлении. Координаты целей были получены при проведении воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.