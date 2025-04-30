Москва, 30 апреля, 2025, 07:48 — ИА Регнум. За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских БПЛА. Об этом утром 30 апреля проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в Telegram-канале.

Там уточнили, что 15 беспилотников перехватили в небе над Курской областью, еще восемь — над Брянской, семь — над Орловской, три — над Владимирской и один над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей усилились. Так, 30 апреля в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека.

29 апреля пятеро мирных жителей пострадали в результате атак дронов украинских формирований на автомобили в трех районах Белгородской области.

28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным Следственного комитета России, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.