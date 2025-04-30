Киевские власти буквально в прямом эфире планируют теракты. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале 30 апреля выступление Владимира Зелинского о выборе «болевых точек» для побуждения Москвы к дипломатии. Его намёк на удар по параду 9 мая в Москве дипломат считает очередным доказательством того, что «именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия». А то, что глава киевского режима ещё и публично кичится этим, является поведением «классических террористов», считает Захарова. Обсуждением в том числе такой темы ознаменован новый, 1161-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

В преддверии 80-й годовщины Победы президент Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие. Россия останавливает все боевые действия с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая и рассчитывает, что Украина поступит так же. Но Владимир Зеленский фактически отверг предложение и выставил условие: прекращение огня должно быть «немедленным и минимум на 30 дней». А в своём вечернем выступлении 29 апреля он перешёл на конкретные угрозы.

«И мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них под вопросом парад. Правильно переживают», — заявил киевский главарь.

Режим Зеленского целенаправленно бьет по гражданским жителям российских прифронтовых регионов, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник 30 апреля. По его данным, за минувшие сутки от ударов ВСУ пострадали как минимум 39 мирных жителей прифронтовых регионов, двое погибли.

«Это не иначе как выпад кровожадного режима в ответ на миролюбивое предложение России о приостановке огня на период празднования Дня Победы. Это не пафосные миролюбивые словесные пассажи, которыми сыплет Зеленский в угоду американцам, это реальные преступные деяния, совершаемые молча, но демонстрирующие кровожадную сущность и стремление любым способом сорвать диалог и добиться новой эскалации!» — заявил Мирошник.

Таким образом Зеленский пытается сорвать начало прямых переговоров с Киевом.

«Наше предложение майского перемирия — это начало прямых переговоров без предварительных условий», — отмечал накануне глава МИД РФ Сергей Лавров.

В том же ключе 29 апреля высказался и постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он напомнил, что глава киевского режима должен выполнить обещания, данные избирателям в 2019 году, — стремиться к миру с Россией и обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения.

Российский дипломат также призвал Киев отменить законодательный запрет на прямые переговоры с российским руководством и действовать в интересах Украины, а не в угоду тем, кто использует страну как инструмент в геополитической борьбе против России.

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