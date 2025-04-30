Москва, 30 апреля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. В 2025 году абоненты российских операторов связи почти 16 миллионов раз набрали номер «1945» в рамках акции «Ура Победе!». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ.

Илья Наймушин/РИА Новости

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция «Ура Победе!». По состоянию на 29.04.2025 на номер 1945 позвонили 15,9 миллиона раз», — приводит РИА Новости» сообщение ведомства.

Так, участники акции могли заменить сигнал вызова военной песней, установить логотип Победы или прослушать сводки Совинформбюро в исполнении Юрия Левитана.

С 25 февраля по 15 мая 2025 года жители России смогут бесплатно звонить на номер «1945». Через голосовое меню можно выбрать нужный раздел: прослушать сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, установить вместо гудков одну из песен («Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа») или получить ссылку на логотип 80-летия Победы.

К акции подключились все ключевые мобильные операторы России. Впервые она прошла в 2010 году.

Как передавало ИА Регнум, в честь 80-летия Великой Победы в России проходит большое количество акций и мероприятий, посвященных героям и истории Великой Отечественной войны. Так, в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского состоялось официальное открытие выставки «Культура для Победы». Она посвящена роли деятелей культуры в годы войны.

25 февраля в Президентской академии в Москве открылась документальная фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», приуроченная к 80-летию освобождения советскими войсками территорий регионов СССР от немецко-фашистских захватчиков.

В Музее Победы 15 апреля началась традиционная акция «Мы помним». Каждый день в преддверии 80-й годовщины Победы участники мероприятий и гости комплекса будут возлагать цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, вспоминая таким образом героев Великой Отечественной войны. На мемориальных пилонах увековечена память о почти 12 тыс. Героев Советского Союза.