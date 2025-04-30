Муром, Владимирская область, 30 апреля, 2025, 07:21 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины произошёл пожар на складе в городе Муроме Владимирской области. Об этом 30 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ. Беспилотная техника повредила два строения: в одном произошел пожар, он локализован», — уточнил Авдеев.

Губернатор указал, что площадь горения составила 720 кв. метров, в ликвидации пожара задействовали 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. К настоящему моменту удалось ликвидировать открытое горение, пострадавших нет.

Глава Владимирской области добавил, что второе строение пострадало незначительно, возгорания не произошло, на месте работают специалисты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курской области в результате атак украинских беспилотников по пригороду Рыльска пострадали три человека. Кроме того, повреждения получили три двухэтажных МКД, частный дом и здание детского сада. Последствия атаки уточняются, врио главы региона Александр Хинштейн подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей усилились. Так, 29 апреля пятеро мирных жителей пострадали в результате атак дронов украинских формирований на автомобили в трех районах Белгородской области.

28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным Следственного комитета России, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.