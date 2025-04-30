Берлин, 30 апреля, 2025, 07:05 — ИА Регнум. Около 13 миллионов человек оказались за чертой бедности из-за высокой инфляции в Германии. Об этом 29 апреля сообщила газета Der Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

Отчёт Объединенного союза благотворительных организаций (DPW), на который ссылается издание, показал, что с 2020 года средний доход людей, живущих за чертой бедности, вырос в номинальном выражении с 981 до 1099 евро. Но с учётом инфляции в 2,2% фактические цифры с поправкой на цены показывают снижение дохода с 981 до 921 евро.

«В результате примерно 13 миллионов человек относятся к числу людей, страдающих от бедности. Это примерно 15,5% населения, что на 1,1 процентного пункта больше, чем в 2024 году», — поясняется в материале.

Количество граждан Германии, оказавшихся за чертой бедности, составило 12,8%, среди людей без гражданства этот показатель составляет 30%.

Порог бедности в ФРГ составляет 1381 евро в месяц для одиноких людей, а для семьи из четырех человек с двумя детьми в возрасте до 14 лет — 2900 евро. Отмечается, что 12% людей за чертой бедности не могут позволить себе постоянно отапливать дома, а 49% таких людей не могут позволить себе недельный отпуск один раз в год. При этом уточняется, что лишь 11% людей среди бедных являются безработными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, простые жители Германии уже «испили до дна» чашу антироссийских санкций и поддержки Киева со стороны Берлина.

Возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц 13 апреля заявил, что стране необходимо получать энергию не от одного, а от нескольких поставщиков. По его словам, Германии в числе прочего нужен газ из США, чтобы в короткие сроки построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода (CCS).

После обострения украинского конфликта власти ФРГ начали отказываться от российских энергоносителей, на которые раньше делали ставку в связи с постепенным переходом на возобновляемые источники энергии.

Российская сторона неоднократно отмечала серьёзную ошибку Запада, который отказался от покупки российских углеводородов. Так, еще в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что Германии американские энергоносители обходятся на 30% дороже.