Москва, 30 апреля, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский буквально в прямом эфире открыто планирует теракты на территории России, что говорит о подрыве со стороны Украины мирных усилий по урегулированию военного конфликта. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Дипломат прокомментировала заявления Зеленского, который ранее заявил о выборе «болевых точек» России для давления на Москву с целью «принуждения» к дипломатии, а также называет правильным беспокойство в связи с проведением парада Победы в Москве.

«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так ещё и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», — написала представитель внешнеполитического ведомства РФ в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 29 апреля заявил, что киевский режим, осознавая неизбежность поражения на поле боя, всё чаще пользуется террористическими методами. В качестве примера он привёл убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, совершённое 25 апреля.

Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва его автомобиля в Балашихе. По подозрению в совершении теракта был задержан и арестован Игнат Кузин. В СК РФ сообщили, что Кузин действовал по указаниям Службы безопасности Украины, за убийство Москалика ему было обещано 18 тыс. долларов. Кузин также признался, что СБУ завербовала его еще в 2023 году.

Захарова указала, что причастность украинских властей к этому преступлению только подтверждает террористическую сущность киевского режима.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели генерал-лейтенанта, констатировал, что Киев продолжает сохранять вовлеченность в террористическую деятельность на российской территории, несмотря на идущие мирные переговоры. Официальный представитель Кремля добавил, что, учитывая сущность киевского режима, РФ должна оставаться начеку.