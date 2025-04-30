Москва, 30 апреля, 2025, 06:24 — ИА Регнум. Аэропорты Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля ввели временные ограничения на работу. Об этом утром 30 апреля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI) — с 02:45 мск; Нижний Новгород (Стригино; UWGG) — с 03:07 мск; Ярославль (Туношна; UUDL) — c 03:07 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, до этого, утром 25 апреля, в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ограничивали работу для обеспечения безопасности полетов. Днем ограничения сняли.

Ночью 24 апреля в аэропорту Нижнего Новгорода также действовало временное ограничение полётной программы. Работа воздушной гавани возобновилась в 06:00 мск. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, летевший в Нижний Новгород.

Кроме того, ночью 24 апреля временные ограничения вводились на работу в аэропортах Жуковский в Московской области и Грабцево в Калуге.