Москва, 30 апреля, 2025, 05:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за меркантильных интересов отказывается признавать российский статус Крыма. Об этом заявил представитель МИД России в Симферополе Артём Березовский.

Иван Шилов ИА Регнум Крым, «Ласточкино гнездо»

«Тут во главе угла лежат меркантильные интересы. Таким образом Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ», — приводит «РИА Новости» слова Березовского.

Он также отметил, что украинский кризис «поднадоел» мировому сообществу, кроме самого Зеленского, режим которого зарабатывает на смертях украинцев.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории и президент США это понимает. Таким образом дипломат прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Крым, потерянный Украиной 11 лет назад, больше не вернётся в состав этой страны.

Трамп 23 апреля раскритиковал слова Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Он отметил, что и не просил Украину признавать Крым частью РФ. Глава Белого дома подчеркнул, что подобные заявления только вредят переговорному процессу.

Однако уже после личной встречи с Зеленским в Ватикане Трамп заявил, что глава киевского режима якобы готов отказаться от притязаний на Крым.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение высказались 96,57% жителей региона. Явка составила 84,17%.