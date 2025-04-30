Сеул, 30 апреля, 2025, 05:52 — ИА Регнум. Обыск проводит прокуратура в квартире бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля и его жены в жилом комплексе на юге Сеула. Об этом 30 апреля сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

Экс-президента Южной Кореи подозревают в связях с шаманом Чон Сон Бэ, который стал фигурантом крупного скандала. Предполагается, что шаман в 2022 году, после выборов президента, получил от представителя Церкви объединения ожерелье с бриллиантами и дорогую сумку для подарка первой леди Ким Гон Хи.

Прокуратура проводит обыск с целью найти доказательства передачи подарков шаману и Ким Гон Хи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 4 апреля конституционный суд Республики Корея утвердил импичмент Юн Сок Ёлю. Единогласный вердикт был вынесен спустя более трех месяцев после того, как контролируемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент страны) проголосовала за импичмент президента. Экс-лидер Южной Кореи автоматически лишился президентской неприкосновенности.

В начале декабря 2024 года Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его утверждению, оппозиция вела антигосударственную деятельность и занималась подготовкой мятежа.

Позднее, 14 декабря, парламент Южной Кореи большинством голосов вынес импичмент Юн Сок Ёлю. А 31 декабря суд в Сеуле выдал ордер на арест главы государства. Также был санкционирован обыск его резиденции, однако сотрудники службы безопасности президента не пропускали следователей.

18 января суд в Сеуле отправил президента Южной Кореи под арест по уголовному делу о мятеже. Такое решение было принято из-за того, что судьи сочли возможным уничтожение улик обвиняемым в случае, если он останется на свободе.

Позднее в этот же день участники акции в поддержку Юн Сок Ёля учинили погром в суде и угрожали сотрудникам Управления по борьбе с коррупцией, задержавшим главу республики. На митинг к зданию суда пришли около 44 тыс. человек.