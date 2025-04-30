Вашингтон, 30 апреля, 2025, 05:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о своём недоверии к опросам общественного мнения, показывающим его непопулярность. Соответствующее заявление политик сделал 29 апреля в ходе митинга в Мичигане, трансляцию которого вели американские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев — меньше», — пояснил Трамп.

По мнению американского лидера, достоверные опросы показали бы, что его поддержка среди населения страны находится на уровне 60%, а не 40%, как это пытаются показать организаторы «фальшивых опросов».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как показали результаты опроса компании Gallup, уровень поддержки Трампа вырос по сравнению с прошлым президентским сроком. Средний уровень одобрения работы Трампа в начале второго срока составил 45%. В ходе первого президентского срока Трампа, согласно опросам Gallup, его рейтинг одобрения составлял 41%, что на 19% ниже среднего показателя для американских лидеров с 1952 по 2020 год, который в первом квартале их срока достигал 60%.

Уровень доверия к экономическому курсу Трампа остаётся относительно низким — 44%. Опрос проводился с 1 по 14 апреля 2025 года методом телефонных интервью. В исследовании участвовали 1006 жителей США старше 18 лет, представляющих все штаты. Погрешность выборки составила около 4%.

Опрос, сделанный по заказу газеты The Wall Street Journal (WSJ), показал, что в США около 79% сторонников Республиканской партии не поддерживают финансовую помощь киевскому режиму со стороны Вашингтона. При этом поддерживать режим на Украине согласны 83% сторонников Демпартии США, следует из опроса. Кроме того, 81% республиканцев поддержали идею о необходимости прекратить финансовую помощь на обеспечение безопасности союзников США. Противоположной точки зрения придерживаются 83% демократов. Вместе с этим 77% республиканцев выразили поддержку тарифной политике Трампа, в то время как 93% сторонников Демпартии считают, что пошлины лишь навредят стране.

Опрос проводился по заказу газеты с 27 марта по 1 апреля среди 1,5 тыс. респондентов. Вопросы задавались по телефону, в онлайн-формате и с помощью смс.