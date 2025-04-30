Вашингтон, 30 апреля, 2025, 05:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин «не станет захватывать всю территорию Украины», так как уважает главу Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — заявил Трамп в беседе с телеканалом ABC News.

По словам Трампа, Путин в вопросе урегулирования конфликта на Украине якобы может «пудрить мозги».

Как передавало ИА Регнум, Трамп 28 апреля заявил, что конфликт на Украине находится в завершающей стадии. По его словам, по этому вопросу что-то должно произойти на следующей неделе.

До этого, 27 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории и Трамп это понимает.

В свою очередь Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Лавров до этого отмечал, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей. Глава МИД РФ подчёркивал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.