Пхеньян, 30 апреля, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на первых испытаниях боевой применимости систем вооружений многоцелевого эсминца «Чхве Хён». Об этом 29 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Первое испытание систем вооружений эсминца «Чхве Хён» состоялось 28 и 29 апреля. Уточняется, что в первый день проводился испытательный пуск сверхзвуковых крылатых ракет, стратегических крылатых ракет и зенитных ракет, а также испытательная стрельба из палубной автоматической пушки калибром 127 мм.

За испытательным пуском наблюдал лично Ким Чен Ын совместно с руководством ведомств и судостроительной верфи.

«Товарищ Ким Чен Ын посетил эсминец, приступивший к выполнению программы испытания систем вооружений, получил… подробный доклад о программе и содержанию этапов испытания систем вооружений корабля и наблюдал первый испытательный пуск», — сообщает ЦТАК.

Лидер КНДР отметил быструю подготовку эсминца к испытаниям, высоко оценил огневые системы корабля, которые представляют собой сочетание «самых мощных ударных» вооружений, включая сверхзвуковые крылатые ракеты и стратегические крылатые ракеты.

29 апреля состоялась испытательная стрельба противокорабельного тактического управляемого оружия, палубных автоматических пушек, дымовых пушек и систем создания радиопомех.

Торжественная церемония спуска эсминца на воду состоялась 25 апреля, в ней принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заявил, что судно стало началом построения передовой морской державы. Эсминец нового поколения «Чхве Хён» назван в честь борца-революционера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в КНДР провели испытательный пуск новейшей зенитно-ракетной системы с целью проверки её характеристик. Опытный запуск оружейной системы противовоздушной ракеты новой модели производился в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына и главных лиц военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.

Испытание прошло успешно, подтверждена высокая надёжность системы и «превосходство быстрой боевой реактивности».

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет призвал быть в готовности к использованию ядерного оружия.

Военные КНДР 26 февраля произвели тренировочный запуск стратегической крылатой ракеты для проверки систем ядерного сдерживания страны. На запуске присутствовал Ким Чен Ын. Он заверил журналистов в полной готовности систем ядерного сдерживания к боевой работе.