Москва, 30 апреля, 2025, 04:47 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала архивные материалы, подтверждающие, что 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер покончил с собой, приняв яд, после чего в него выстрелили.

Адольф Гитлер

Согласно документам, в тот день Красная армия вела бои у имперской канцелярии в Берлине, где Гитлер скрывался в бункере с Евой Браун, также совершившей самоубийство.

Отмечается, что советская контрразведка «Смерш» задержала ближайшее окружение Гитлера, включая генерала Гельмута Вейдлинга, пилота Ганса Баура, главу охраны Ганса Раттенхубера и других. 5 мая в саду канцелярии нашли обгоревшие тела мужчины и женщины — предположительно, Гитлера и Браун. Экспертиза 8 мая подтвердила смерть от цианистого яда, обнаруженного в теле мужчины.

Как следует из рассекреченных документов, 10–11 мая помощница зубного врача Гитлера Кете Гойзерман и техник Фриц Эхтман опознали челюсти из трупа как принадлежащие Гитлеру, что совпало с его стоматологической картой. Задержанные нацистские чиновники были доставлены в Москву для допросов. Ганс Раттенхубер показал, что камердинер Гейнц Линге, первым вошедший в апартаменты Гитлера, выполнил его последний приказ, подтвердив самоубийство.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее ФСБ рассекретила документы, раскрывающие медицинские эксперименты нацистских врачей в оккупированном Крыму. Немецкие военные медики Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц проводили опыты над советскими военнопленными и мирными жителями, изымая внутренние органы, особенно почки, и тестируя препарат тропакокаин, вызывавший атрофию конечностей до 20 суток. Операции держались в строгой секретности и проводились только немецкими врачами. По показаниям Ивана Галкина, служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя, подопытных держали в подвале, где также насильно забирали до 800 куб. см крови для переливания раненым немецким военнослужащим.