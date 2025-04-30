Лондон, 30 апреля, 2025, 04:30 — ИА Регнум. Страны Евросоюза столкнутся с существенными трудностями при подготовке коллективных сил «сдерживания» для отправки на Украину из-за проблем с финансированием и снаряжением. Об этом 29 апреля пишет британское издание The Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Европейские миротворцы, которых Макрон собрался отправлять на Украину

«Европе будет трудно коллективно собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах «сдерживания» на Украине, поскольку ее армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются», — отмечается в материале.

По данным издания, начальник штаба Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин задал своим европейским коллегам вопрос, смогут ли они в случае заключения мирного соглашения подготовить 64 тысячи военных для отправки на Украину. На это ему ответили, что такая задача абсолютно нереальна, шансов её выполнить нет.

«Если мы не можем собрать даже 64 тысячи человек, это не выглядит слабостью — это слабость и есть», — цитирует издание министра обороны Литвы Довиле Шакалене.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания, скорее всего, пересмотрит планы по отправке войск на Украину из-за слишком высоких рисков. Британские власти вместо отправки военных планируют сосредоточиться на восстановлении и перевооружении украинской армии, рассматриваются поставки техники и вооружения, обучение военнослужащих ВСУ.

24 апреля военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что сообщения о возможном смягчении планов «коалиции желающих» направить свои миротворческие войска на Украину связаны с тем, что США отказываются поддерживать подобные идеи европейских стран и рассуждают о прекращении поддержки киевского режима. В Евросоюзе услышали опасения Вашингтона относительно отправки полноценного военного контингента ЕС на Украину. В США считают, что подобного рода вмешательство будет означать начало третьей мировой войны, объяснил специалист.

В минобороны Британии 6 апреля утверждали, что главы генштабов Соединенного Королевства и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Речь шла о структуре, размере и составе любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим, пояснил министр.