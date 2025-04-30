Москва, 30 апреля, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в сумме 34 000 рублей в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Документ предлагает ввести минимальную почасовую ставку в размере 300 рублей для работников с неполным рабочим временем, что превышает месячный МРОТ в пересчёте на часы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, почасовая ставка будет ежегодно индексироваться с учётом роста потребительских цен за предыдущий год. Законопроект направлен на обеспечение достойной оплаты труда, повышение уровня жизни работников и сокращение разрыва в доходах граждан.

Авторы инициативы подчёркивают, что труд в России недооценён, а текущая стоимость часа работы (около 120 рублей исходя из МРОТ) остаётся крайне низкой. Принятие закона, по их мнению, позволит установить справедливую нижнюю планку оплаты труда работников, включая тех, кто работает неполный день.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что к декабрю 2025 года средняя зарплата россиян увеличится на 57% по сравнению с январскими значениями.

Балынин также напомнил, что средняя зарплата россиян в январе 2025 года на 19% превысила аналогичный показатель предыдущего года, составив около 89 тыс. рублей. При этом, по прогнозу эксперта, к декабрю данный показатель достигнет примерно 140 тыс. рублей.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реальные заработные платы россиян постоянно растут, в том числе в новых регионах, где идут боевые действия. Он подчеркнул, что за последние год-два зарплаты в реальном исчислении выросли более чем на 15%.