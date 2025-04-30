Москва, 30 апреля, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Из Индонезии депортируют обвиняемого в хищении и легализации 318 млн рублей гражданина РФ Алексея Фёдорова. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура РФ

«По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Индонезии депортируют Алексея Фёдорова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере)», — говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, с мая 2011 года по декабрь 2019 года он под видом оплаты работ, включая благоустройство территорий СНП «Северная Жемчужина», похитил свыше 318 млн рублей. С апреля 2012 года по июнь 2023 года часть похищенных средств — более 96 млн рублей — была легализована через переводы на счета подконтрольных лиц и организаций с последующим обналичиванием.

Скрывавшийся от уголовного преследования Фёдоров был объявлен в международный розыск. В апреле 2024 года его задержали в Индонезии за нарушение миграционного законодательства. Благодаря сотрудничеству Генпрокуратуры РФ с индонезийскими властями и Интерполом принято решение о депортации обвиняемого.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее, 29 апреля, МВД РФ сообщило, что из Таиланда в Россию депортировали Александра Вербу, обвиняемого в вымогательстве и находившегося в международном розыске.

С 2008 по 2013 год он состоял в преступной группе в Арсеньеве Приморского края, возглавляемой его братом Владиславом Вербой. Группа вымогала у предпринимателей миллионы рублей, применяя насилие и угрозы. В 2013 году они избили бизнесмена, заставив отдать 2 млн рублей, автомобиль и технику, а у другого предпринимателя вымогали свыше 5 млн рублей. Против группы возбудили дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Владислава Вербу приговорили к 15 годам колонии, а Александр скрылся за границей. Его задержание стало возможным благодаря сотрудничеству России с Таиландом через Интерпол, отметили в МВД РФ.