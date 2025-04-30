Якутск, 30 апреля, 2025, 04:15 — ИА Регнум. Рассчитанная до 2030 года госпрограмма по энергосбережению Якутии уже позволила сэкономить 1,3 млрд рублей, а вложения при этом составили около 800 млн рублей. Но и это не предел. Плановая сумма экономии за весь период реализации энергосервисных контрактов составит 1,5 млрд рублей, заявил глава республики Айсен Николаев. Как председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика», 29 апреля он провёл заседание, где поделился, в частности, практикой региона и обозначил ряд ключевых вопросов, сдерживающих развитие в данном направлении.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики — приоритетные задачи для нашей страны»

От повышения энергоэффективности зависит энергетическая безопасность и экономическая устойчивость страны. Задачу по обеспечению значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве поставил президент Владимир Путин в Указе о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года.

Поэтому одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на заседании, стала реализация комплексной госпрограммы по снижению энергоемкости ВВП. К 2035 году энергозатратность должна быть снижена на 35% по отношению к 2019 году. Вместе с тем программа пока не дополнена конкретными мероприятиями и источниками финансирования, отметил Айсен Николаев.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Участники заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика»

«Субъекты Российской Федерации проводят самостоятельную региональную политику по повышению энергоэффективности и энергосбережению в пределах своих полномочий и финансирования, но я считаю, что без федеральной поддержки эта работа не может проводиться в необходимых масштабах. Сейчас, по оценкам экспертов, среднегодовые темпы сокращения энергоемкости ВВП в России отстают от среднемировых темпов в три раза», — подчеркнул глава Якутии.

Огромный резерв по энергосбережению Айсен Николаев видит в локальной генерации изолированных и труднодоступных районов.

«В настоящее время проекты по модернизации устаревшей инфраструктуры реализуются посредством заключения энергосервисных контрактов. Так, в рамках соглашения с «РусГидро» с 2020 года введено 12 автоматизированных гибридных энергокомплексов на базе возобновляемых источников энергии, планируется ввести еще 62. Это позволило нам за 2024 год сэкономить 1650 тонн дизельного топлива и 177 млн рублей», — пояснил Айсен Николаев.

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» под председательством главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева

Подчеркнув необходимость создания межотраслевой модели управления в области повышения энергетической и ресурсной эффективности, а также усиления поддержки со стороны государства, глава Якутии предложил участникам внести предложения по конкретным механизмам регулирования, целевым показателям и мерам государственной поддержки в сфере энергоэффективности и энергосбережения.

Как сообщало ИА Регнум, председателем комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Айсен Николаев был назначен в июле 2024 года указом Владимира Путина. Комиссия занимается развитием энергетики России.