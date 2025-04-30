Вашингтон, 30 апреля, 2025, 03:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джозефа Байдена за сон на пляже на фоне обострения международной обстановки и конфликта вокруг Украины. Соответствующее заявление американский лидер сделал 29 апреля в ходе митинга в штате Мичиган, трансляцию вели американские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Он (Байден. — Прим. ред.) приходил на пляж и засыпал за секунды, я бы ворочался, думал, как победить Китай, как остановить войну России и Украины. А он засыпал под камерами», — отметил Трамп.

Американский лидер пояснил, что он не смог бы так, как Байден, отдыхать на публике, так как считает подобное поведение неприемлемым для лидера, который вовлечён в работу над глобальными проблемами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США, полной и абсолютной катастрофой для Америки. По мнению Трампа, миграционная политика Байдена и его команды привела к росту в США различных форм насильственных преступлений, включая радикальный исламский терроризм.

Также Трамп отметил, что доводить ситуацию вокруг Украины до открытого конфликта с Россией было неразумно со стороны экс-главы Белого дома Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. По мнению американского лидера, украинского конфликта никогда бы не произошло, если бы он был президентом.