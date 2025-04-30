Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Киевский режим, осознавая неизбежность поражения на поле боя, всё чаще пользуется террористическими методами. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«Осознавая свое неминуемое поражение, киевский режим всё больше скатывается к неприкрытым террористическим методам», — подчеркнул постпред.

В качестве примера он привёл убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, совершённое 25 апреля, в день встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Обвиняемый в преступлении Игнат Кузин признал свою вину и сообщил, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение», — отметил Небензя.

Как передавало ИА Регнум, Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва его автомобиля в Балашихе. По подозрению в совершении теракта был задержан и арестован Игнат Кузин. В СК РФ сообщили, что Кузин действовал по указаниям Службы безопасности Украины, за убийство Москалика ему было обещано 18 тыс. долларов. Кузин также признался, что СБУ завербовала его еще в 2023 году.

Комментируя убийство Москалика, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что причастность украинских властей к этому преступлению только подтверждает террористическую сущность киевского режима.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о гибели генерал-лейтенанта, констатировал, что Киев продолжает сохранять вовлеченность в террористическую деятельность на российской территории, несмотря на идущие мирные переговоры. Официальный представитель Кремля добавил, что, учитывая сущность киевского режима, РФ должна оставаться начеку.