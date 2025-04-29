Вашингтон, 30 апреля, 2025, 02:43 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил продажу Польше пакета вооружения на общую сумму $1,33 млрд, в который включены 400 ракет класса «воздух — воздух» AIM-120D. Об этом 29 апреля сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA), ответственное за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Ракета AIM-120D AMRAAM класса «воздух — воздух»

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Польши усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух — воздух» AIM-120D и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на предполагаемую стоимость $1,33 млрд», — пояснили в ведомстве.

В рамках сделки Польша получит транспортные ракетные контейнеры, комплекты систем наведения, оборудование для перепрограммирования встроенных тестов боеприпасов, запасные части и детали для ремонта, расходные материалы и другие технологии для эксплуатации ракет.

Отмечается, что продажа поддержит цели американской внешней политики и национальную безопасность США за счёт повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической и экономической стабильности в Европе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предназначенные для Вооружённых сил Украины (ВСУ) австралийские танки M1A1 Abrams застряли на территории Польши, поскольку работы на передаточном предприятии, управляемом американцами, приостановлены. Отмечается, что Канберра рассчитывает получить от Вашингтона новую версию Abrams М1А2 вместо своих старых танков, отправленных на Украину.

3 марта газета The New York Times написала, что из 31 танка Abrams, переданного американской стороной Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, захвачены либо выведены из строя. При этом часть из них обездвижены беспилотниками. Все оставшиеся танки из полученной партии отвели от линии фронта.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что никакие поставки вооружений Киеву не изменят ход спецоперации. Российские военные уничтожали и будут уничтожать западную военную технику, подчеркивал глава государства.