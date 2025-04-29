Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2025, 02:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по текущей линии фронта. Об этом говорится в публикации Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта», — сказано в публикации.

Однако, как утверждает Bloomberg, Путин настаивает на том, что Россия должна контролировать все территории новых регионов. Один из источников отметил, что переговоры зашли в тупик и для дальнейшего прогресса требуется прямой диалог между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не ведёт переговоры о целостности своей территории и Трамп это понимает.

Трамп ранее назвал абсурдными и нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. Он заявил, что ответственность за развитие событий в украинском кризисе лежит на бывших президентах США — Бараке Обаме и Джозефе Байдене.

23 апреля Трамп раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Он отметил, что и не просил Украину признавать Крым частью РФ, и подчеркнул, что заявления, подобные тем, что сделал Зеленский, только вредят переговорному процессу.

В свою очередь Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Лавров до этого отмечал, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей. Глава МИД РФ подчёркивал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.