Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2025, 01:40 — ИА Регнум. Благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области от вторгнувшихся в российский регион подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразил 29 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Василий Небензя

«Мы крайне признательны нашим корейским братьям, их подвиг и отвага навсегда останутся в памяти нашего народа», — подчеркнул российский дипломат.

При этом Небензя отметил, что участие бойцов Народной армии КНДР в операции на территории Курской области полностью соответствовало международному праву. Российский дипломат указал, что Москва и Пхеньян действовали «в полном соответствии с международным правом» и, в частности, с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не исключено, что бойцов Народной армии КНДР, помогавших в освобождении приграничья Курской области от ВСУ, удостоят российских наград.

28 апреля к бойцам КНДР, помогавшим российским военнослужащим в курском приграничье, со словами благодарности обратился российский лидер Владимир Путин. Он выразил искреннюю признательность всему руководству и народу КНДР.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ о полном вытеснении сил противника из Курской области. Глава Генштаба отметил вклад военных КНДР в успех этой операции.

Вскоре Пхеньян официально подтвердил отправку бойцов республики в Россию в рамках договора о стратегическом партнерстве. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «священной миссией» участие бойцов Народной армии в освобождении курского приграничья.